Polizei Braunschweig

POL-BS: Falscher Wasserwerker - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Brockenblick, 24.03.23, 08:00 Uhr

Unter dem Vorwand von Handwerksarbeiten erlangt ein Trickdieb Bargeld

Am vergangenen Freitag klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Tür einer 85-jährigen Braunschweigerin. Da sie ihre Haushaltshilfe an der Tür vermutete, öffnete sie. Der Mann gab sich als Wasserwerker aus und wollte die Heizungen der alten Dame kontrollieren. Er forderte sie auf, die Wasserhähne in der Wohnung aufzudrehen und ging in ihr Wohnzimmer, um dort den Heizkörper zu überprüfen. Anschließend schaute er noch nach den Heizkörpern in den anderen Wohnräumen. Nach kurzer Zeit verabschiedete er sich mit einfachen Worten. Im Nachgang stellte sich heraus, dass aus der Wohnung der Dame Bargeld in Höhe einer unteren vierstelligen Summe entwendet wurde. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- 30 bis 40 Jahre alt - ca. 165cm groß - rote Weste - dunkle Hose - schwarzes Cap

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die Beobachtungen zu dieser Person gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell