Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Drei Autos zerkratzt, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag (15. September) auf Samstag (16. September) beschädigten Unbekannte drei Autos in Korbach.

Auf einem Parkplatz in der Straße Westwall zerkratzten sie einen grauen VW Jetta, in der Schulstraße einen weißen Polo und in der Itterstraße traf es einen weißen BMW. In allen Fällen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell