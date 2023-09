POL-KB: Waldeck - Pedelec gestohlen

Korbach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendete ein Unbekannter einen Autoanhänger in Allendorf. Der graue Anhänger der Marke Temared stand in der Straße Im Ried im Industriegebiet von Allendorf Der Täter überwand gewaltsam den Diebstahlschutz und entwendete den Anhänger im Wert von etwa 5.000 Euro mit FKB-Kennzeichen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation ...

mehr