Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Korbach. Einmal blieb der unbekannte Täter ohne Beute, beim zweiten Einbruch entwendete er Bargeld, ein Handy und ein Tablett. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen.

Am Samstag zwischen 16.30 und 22.00 Uhr gelangte der Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Schillerstraße. Er öffnete ein Fenster zur Garage und konnte so einsteigen. Von dort ging er in den Keller, wo aber wegen einer gesicherten Tür nicht in eine Wohnung gelangen konnte. Der Täter versuchte anschließend noch durch Fenster und eine Terrassentür in das Wohnhaus einzudringen, was ihm jedoch nicht gelang. Er musste daher ohne Beute flüchten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach der wahrscheinlich selbe Täter in ein Wohnhaus in der Flechtdorfer Straße ein. Er öffnete gewaltsam eine Terrassentür und gelangte so in das Haus. Hier entwendete er mehrere hundert Euro Bargeld, ein Handy und ein Tablett. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 1.300 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

