POL-KB: Korbach - Autos im Parkhaus beschädigt

Korbach (ots) - Am späten Freitagabend (1. September) besprühten zwei Jugendliche eine Metallskulptur am Kreisverkehr Flechtdorer Straße/ Am Hauptbahnhof in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise. Ein Zeuge meldete sich gegen 21.45 Uhr telefonisch bei der Polizei, da er zwei Jugendliche beobachtet hatte, die sich auf dem Kreisverkehr aufhielten und mit Sprühdosen hantierten. Die kurz nach dem Anruf am Tatort ...

