Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl in Supermarkt

Korbach (ots)

Am Sonntag entwendeten mehrere Täter gemeinschaftlich alkoholische Getränke und andere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Briloner Straße in Willingen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Drei dunkel gekleideten Männer betraten gegen 15.30 Uhr den Supermarkt. Mit einem Einkaufswagen begaben sie sich in den hinteren Bereich. Hier verstauten sie über 30 Whiskey-Flaschen, Handyzubehör, Rasierer und andere Gegenstände in den von ihnen mitgeführten Einkaufstaschen. Die gefüllten Taschen legten sie in den Einkaufswagen und gingen mit diesem an der Kasse vorbei. Auf dem Parkplatz wartete ein schwarzer Seat Leon mit polnischen Kennzeichen. In dem Auto saß eine vierte Person, der Motor lief. Die drei unbekannten Täter, alle bekleidet mit gelben Warnwesten, stiegen mit dem Diebesgut in das wartende Auto ein. Sie flüchteten in Richtung Ortsmitte. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 2.000 Euro. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Erfolg.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

