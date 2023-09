Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Sachbeschädigung an Wohnhaus und Auto

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag (31. August) auf Freitag (1. September) kam es in der Straße Heumarkt in Volkmarsen zu zwei Sachbeschädigungen. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen.

An einem in der Straße Heumarkt geparkten VW Golf zerstörte der Täter auf noch nicht bekannte Weise die Heckscheibe und richtete einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an.

Zwischen 22.15 und 22.30 Uhr beschädigte der wahrscheinlich selbe Täter die Jalousie eines Wohnhauses mit einer Stahlkugel, die auch die äußere Scheibe der Doppelverglasung zerstörte. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell