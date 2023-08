Polizei Korbach

POL-KB: Grauer BMW X 6 in Bad Wildungen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Bad Wildungen:

Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Mittwoch in Bad Wildungen einen grauen BMW X 6 gestohlen. Der Diebstahl von einem Privatparkplatz in der Straße "Fuchsrain" wurde am gestrigen Vormittag entdeckt. Anhand der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera lässt sich jedoch nachvollziehen, dass der SUV bereit um 2:49 Uhr in der Nacht durch zwei Unbekannte gestohlen worden war. Bisherigen Ermittlungen zufolge machten sich die professionell agierenden Täter bei dem Diebstahl die Keyless-Go-Technik des Autos zunutze. Die europaweite Fahndung nach dem rund fünf Jahre alten X 6 im Wert von ca. 70.000 Euro verlief bislang ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Kfz-Diebstahl werden bei der Kriminalpolizei in Korbach geführt. Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Tatortbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05631-9710 bei der Korbacher Kripo.

Da professionelle Autodiebe mit ihren technischen Hilfsmitteln häufig auch schwache Funksignale auffangen und verstärken können, raten die Ermittler dazu, "Keyless-Go" Schlüssel innerhalb eines Hauses zusätzlich in einem abgeschirmten Behältnis aufzubewahren. Hierfür eigenen sich funkdichte Hüllen wie z.B. Aluminiumhüllen. Die Sicherheit einer Box oder eines Mäppchens lässt sich überprüfen, indem man damit mit eingelegtem Funk-Schlüssel neben dem Auto steht und sich das Fahrzeug nicht öffnen lässt. Weitere Tipps, wie man sich vor einem Kfz-Diebstahl schützen kann, finden Sie unter https://k.polizei.hessen.de/836929255.

