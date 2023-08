Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Radfahrer durch Hundebisse verletzt - Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Am Dienstag, 16.08.2023, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Radfahrer die Straße "Am Hahnberg" in Bad Wildungen - Reinhardshausen als er in Höhe des dortigen Schützenhauses von zwei freilaufenden Hunden angegriffen wurde. Der Radfahrer kam hierdurch zu Fall und erlitt multiple Bissverletzungen. Ein zufällig anwesender Passant leistete erste Hilfe und gemeinsam konnten die Hunde vertrieben werden. Bei den Hunden soll es sich um graue, kniehohe Tiere mit massivem Kopf und Körperbau gehandelt haben. Ein Besitzer konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden angehalten, sich unter der Telefonnummer 05621/70-900 bei der Polizei Bad Wildungen zu melden. Auch wird der Ersthelfer gebeten, seine Personalien bei der Polizei anzugeben, da diese bislang nicht bekannt sind.

Dennis Heck

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell