POL-KB: Korbach - Jugendliche besprühen Metallskulptur

Korbach (ots)

Am späten Freitagabend (1. September) besprühten zwei Jugendliche eine Metallskulptur am Kreisverkehr Flechtdorer Straße/ Am Hauptbahnhof in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Zeuge meldete sich gegen 21.45 Uhr telefonisch bei der Polizei, da er zwei Jugendliche beobachtet hatte, die sich auf dem Kreisverkehr aufhielten und mit Sprühdosen hantierten. Die kurz nach dem Anruf am Tatort eingetroffene Streife der Polizei Korbach konnte die Tatverdächtigen nicht mehr antreffen, auch eine anschließende Fahndung blieb ohne Erfolg. Am Tatort stellten die Polizisten fest, dass die Täter auf die Metallskulptur in Form eines Reifenstapels in einer Höhe von etwa drei Metern mit schwarzer Sprühfarbe die Tags "Bobota","Yaga" und "MC" aufgebracht hatten.Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die Täter sollen etwa 15 bis 18 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß sein. Einer trug ein weißes Basecap, der andere hatte dunkle, lockige Haare und war mit einem weißen Kapuzenpulli bekleidet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

