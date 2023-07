Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Werbeplakat an Laterne brennt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein an einer Laterne befestigtes beleuchtetes Werbeplakat verbrannt. Ein Zeuge, der mit seinem Auto an einer roten Ampel wartete, hatte das Feuer an der Ecke Südring/Viersener Straße um kurz nach 2.30 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die konnte die Flammen schnell löschen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass jemand die Werbetafel in Brand gesetzt hat. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Kreuzungsbereich gemacht haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (688)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell