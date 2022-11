Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Zeugenaufruf - Zwei Verletzte nach Besuch einer Diskothek

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr kam es in einer Diskothek im Bereich des Ellerazhofer Weihers zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein 29-Jähriger mit einer Flasche leicht am Kopf verletzt. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizei wurde vor Ort bekannt, dass gegen 01.30 Uhr ein 20-Jähriger im Bereich des Treppenabgangs zur Diskothek von einer bislang unbekannten Person von hinten geschubst wurde. Er kam zu Sturz und fiel in eine Absperrung, wobei er sich leicht an der Hand verletzte. Für beide Vorfälle werden Zeugen gebeten, sich unter T. 07561 / 84880 mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Zeugenaufruf - Streit eskaliert

Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zwei männliche Personen im Bereich des Trinkbrunnen am Kaufland in Streit gerieten. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Bei einem der beteiligten Personen handelt es sich um einen 31-jährigen polizeibekannten Mann. Dieser führte einen nicht angeleinten Hund mit sich, welcher im Zuge des Streites an der anderen, bislang noch unbekannten, Person hochsprang. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter T. 0751 / 8036666 mit dem Polizeirevier Weingarten in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell