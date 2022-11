Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bereits am Donnerstag kam es gegen 13:45 Uhr auf der K7981 zwischen dem Gewerbegebiet Karrer und Oberzell zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein grauer oder weißer Kleinwagen gesucht wird. Den Ermittlungen zufolge fuhr der unbekannte Kleinwagen von Oberzell in Richtung Karrer in der langgezogenen Rechtskurve soweit links, dass der entgegenkommende Fahrer eines Mercedes GLA nach rechts ausweichen musste um eine Kollision zu verhindern. Der Mercedes-Fahrer fuhr in der Folge einen Abhang hinunter, wodurch sein Pkw derart beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter T. 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

