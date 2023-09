Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Unbekannte versuchen Auto zu stehlen

Am Samstag (9. September) versuchten unbekannte Täter erfolglos ein Auto von einem Parkplatz vor einem Schnellrestaurant zu stehlen. Der Autobesitzer hatte den Versuch noch rechtzeitig bemerkt, die Täter flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 20.00 Uhr hatte der Besitzer seinen grauen Ford Focus auf dem Parkplatz vor einem Schnellrestaurant am Wrexer Teich in Rhoden abgestellt. Gemeinsam mit seiner Familie ging er in das Restaurant.

Bereits beim Verlassen seines Autos fiel ihm ein silberfarbener Golf Kombi mit polnischem Kennzeichen auf. Der Motor des Autos lief, die Fahrertür stand offen und auf dem Fahrersitz saß ein Mann mit einem Smartphone in der Hand.

Während der Autobesitzer aus dem Kreis Paderborn sich noch in dem Restaurant orientierte, konnte er bei einem Blick nach draußen einen unbekannten Mann sehen, der sich an seinem Auto zu schaffen machte, die Fahrertür öffnete und einstieg. Gemeinsam mit seiner Ehefrau lief er sofort aus der Gaststätte. Der unbekannte Täter bemerkte dies und flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung der Bundesstraße 252. Der bereits vorher beobachtete VW Golf fuhr unmittelbar danach ebenfalls weg. Ein Schaden ist nicht entstanden, wie der Unbekannte die verschlossene Fahrertür öffnen konnte, ist noch unklar.

Aufgrund mehrerer Zeugenangabe geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer des Golfs ein Mittäter ist. Die beiden Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter:

Etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, normale Statur, dunkle, kurze Haare 3-Tage-Bart Bekleidet mit hellem T-Shirt und dunkler, langer Hose.

Mittäter im Golf:

Etwa 30 bis 40 Jahre alt, Dunkle, kurze Haare, Vollbart, trug dunkles T-Shirt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

