Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 10.000 Euro Blechschaden bei einem Auffahrunfall (08.07.2023)

Dornhan (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro an einem Dacia Sandero und an einem Ford Fiesta sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 5521 passiert ist. Gegen 17.45 Uhr musste eine 22-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta, die von Weiden herkommend in Richtung Hochmössingen fuhr, wegen vorausfahrenden Radfahrern verlangsamen. Eine dem Ford mit einem Dacia Sandero folgende 36-Jährige reagierte zu spät und fuhr mit ihrem Wagen in das Heck des Fords. Die 22-jährige Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht von Nöten.

