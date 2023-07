Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer kommt von der Straße ab

zwei Personen verletzt (08.07.2023)

Vöhrenbach (ots)

Bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen haben sich ein Motorradfahrer und seine Sozia am Samstag gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 173 zwischen Unterkirnach und Vöhrenbach. Ein 35-Jähriger kam mit einer Yamaha in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Straße ab und stürzte. Dabei erlitten er und seine 27-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Am danach nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

