Sulz am Neckar (ots) - Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 409 schwere Verletzungen zugezogen. Ein 62-jähriger Fahrer eines Suzuki GSX 1100F war auf der L 409 von Vöhringen herkommend in Richtung Sulz unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur ...

