Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte (09.07.2023)

Tuningen (ots)

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr hat ein Autofahrer auf der Bundesstraße 523 zwischen Schwenningen und Tuningen einen Unfall verursacht. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte eine Reifenpanne, worauf ihr eine 39-jährige Autofahrerin zu Hilfe kam und mit ihrem Seat Leon hinter dem Pannenfahrzeug stoppte. Ein nachfolgender 82-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr auf den stehenden Seat auf, in dem sich noch zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren befanden. Sie erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und kamen mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An den beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell