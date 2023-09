POL-KB: Gemünden-Schiffelbach - Katze schwer verletzt, Polizei ermittelt wegen Straftat nach Tierschutzgesetz

Korbach (ots) - Am Samstag (9. September) kam es im Korbacher Parkhaus in der Flechtdorfer Straße zu Sachbeschädigungen an zwei Autos. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 10.20 und 10.45 Uhr zerkratzte ein Unbekannter eine Tür eines im Parkdeck zwei stehenden blauen Ford Focus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Im Parkdeck sechs stand ein Ford Transit, an dem ein Unbekannter in der Zeit von 00.00 bis ...

