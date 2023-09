POL-KB: Korbach - Wahlplakate beschmiert

Korbach (ots) - Ein Pedelec im Wert von 5.000 Euro entwendete ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Waldeck. Das Pedelec war mit einem Schloss an einer Laterne in der Sachenhäuser Straße gesichert. Es handelt sich um ein rotes Bike der Marke KTM, Modell Macina Kapoho. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900. Dirk Richter ...

