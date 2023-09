Polizei Korbach

POL-KB: Rosenthal - Einbrecher in Lager einer Baufirma

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle einer Baufirma in Rosenthal ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter begaben sich an die Lagerhalle in der Marburger Straße in Rosenthal. Hier hebelten sie gewaltsam Türen auf und konnte so in die Halle einsteigen. Aus der Halle entwendeten sie mehrere Werkzeuge, unter anderem einen Kompressor, ein Abdrückgerät und ein Kernbohrgerät, im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

