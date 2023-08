Polizei Münster

POL-MS: Sicherheitstag am LWL-Museum - Experten informieren zu Einbruchschutz

Münster (ots)

Am Samstag (12.08., 10 bis 16 Uhr) findet der Sicherheitstag von Polizei und Fachhandwerkern am LWL-Museum für Kunst und Kultur an der Rothenburg statt. Die Experten informieren rund um das Thema Einbruchschutz. Unter den wachsamen Augen der Polizei Münster können Interessierte an Ständen versuchen, als Einbrecher ein Fenster aufzuhebeln, krachende Glasbruchdemonstrationen beobachten und alles über Einbruchschutz erfahren - von A wie Aufhebeln über P wie Pilzkopfzapfen bis Z wie Zylinderziehschutz. Weitere Informationen zum Netzwerk "Zuhause sicher" unter www.zuhause-sicher.de.

