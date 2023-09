POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mendig (ots) - Am 08.09.2023 gegen 16 Uhr ereignete sich in der Bahnstraße in Mendig ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Unfall wie folgt. Ein Unfallbeteiligter befuhr die Bahnstraße in Richtung Stadtauswärts. In Höhe eines Imbisses hielt er am rechten Fahrbahn an und wollte aus seinem Fahrzeug aussteigen. Beim öffnen der Tür touchierte ein ...

mehr