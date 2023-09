Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall mit drei verletzten Personen

Mendig (ots)

Am 08.09.2023 gegen 16 Uhr ereignete sich in der Bahnstraße in Mendig ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Unfall wie folgt. Ein Unfallbeteiligter befuhr die Bahnstraße in Richtung Stadtauswärts. In Höhe eines Imbisses hielt er am rechten Fahrbahn an und wollte aus seinem Fahrzeug aussteigen. Beim öffnen der Tür touchierte ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der von hinten an dem parkenden PKW vorbei fahren wollte, die sich öffnende Fahrertür und wurde dabei nach links abgewiesen wo er mit dem Gegenverkehr zusammenstieß. Alle Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Im Einsatz waren neben der Polizei Mayen mit einer Streife und einem Motoradpolizisten das DRK mit Notarzt und die freiwillige Feuerwehr Mendig und Thür.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell