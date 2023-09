POL-S: Unbekannte erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Vaihingen (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (14.09.2023) oder am Freitag (15.09.2023) einen E-Scooter an der Rathauspassage und ein Auto im Syringenweg gestohlen. Die 51-jährige Besitzerin stellte ihren E-Scooter der Marke Segway am Donnerstag, gegen 09.15 Uhr in der Rathauspassage, auf Höhe einer dortigen Wäscherei, ab und sicherte ihn mit einem Schloss an einer Laterne. Als sie gegen 18.15 Uhr ...

