Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (14.09.2023) oder am Freitag (15.09.2023) einen E-Scooter an der Rathauspassage und ein Auto im Syringenweg gestohlen. Die 51-jährige Besitzerin stellte ihren E-Scooter der Marke Segway am Donnerstag, gegen 09.15 Uhr in der Rathauspassage, auf Höhe einer dortigen Wäscherei, ab und sicherte ihn mit einem Schloss an einer Laterne. Als sie gegen 18.15 Uhr zurückkam, war der schwarze E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 014 MLU weg. Im Syringenweg stahlen die Täter in der Nacht zum Freitag, zwischen 21.00 Uhr und 04.00 Uhr, einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Jeep Grand Cherokee. Das Auto mit dem Kennzeichen S-DK 7007 hat einen Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Fall in der Rathauspassage geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden. Zeugen, die Hinweise zu dem Fall im Syringenweg geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

