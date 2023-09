Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Kioskaufbruch gescheitert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Vier Unbekannte haben am Mittwoch (13.09.2023) versucht, einen Kiosk an der Straße Beim Höhenfreibad aufzubrechen. Die vierköpfige Personengruppe, bestehend aus drei Männern und einer Frau, kletterte zwischen 02.00 Uhr und 02.15 Uhr über einen Zaun und gelangte so auf das Gelände eines Freibads. Dort versuchten sie die Tür des Kiosks aufzubrechen, woran sie jedoch scheiterten. Anschließend traten und schlugen sie gegen eine Holztür, beschädigten unter anderem ein Rolltor und stahlen eine im Außenbereich hängende Uhr, ehe sie unerkannt entkamen. Alle Personen sollen etwa 25 Jahre alt sein. Einer der Täter trug ein dunkles T-Shirt. Die Frau im Bunde hatte blonde Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

