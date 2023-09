Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Einschränkungen des Straßenbahnverkehrs

Bild-Infos

Download

Schwerin (ots)

Nachdem ein alkoholisierter Autofahrer in den frühen Morgenstunden in das Gleisbett der Straßenbahn in Schwerin fuhr, war der Straßenbahnverkehr für ca. 2h eingeschränkt. Der Vorfall ereignete sich gegen 05:40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Rahlstedter Straße. Das Auto des 49-jährigen Fahrers konnte nicht ohne Hilfe vom Geschehen entfernt werden. Hierzu musste ein Abschleppunternehmen beauftragt werden. Die Einschränkungen des Schienenverkehrs betrafen die Fahrtrichtung Lankow Siedlung. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,85 Promille. Der alkoholisierte polnische Autofahrer muss sich nun in einem Strafverfahren für das Geschehen verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell