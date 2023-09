Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 7-jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt, ein Beteiligter flüchtig; Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

In Schwerin-Mueß kam es am heutigen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind als Insasse eines beteiligten Pkw leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 14.35 Uhr auf der Crivitzer Chaussee:

Ersten Erkenntnissen nach hatte ein noch unbekannter Radfahrer die Crivitzer Chausse in Höhe Einmündung Lomonossowstraße in falscher Fahrtrichtung stadteinwärts befahren. Drei entgegenkommende Fahrzeuge fuhren in Folge dessen aufeinander auf.

Ein 7-jähriger Junge aus Schwerin, Insasse eines der Fahrzeuge, klagte nach dem Unfall über Schmerzen, so dass der Rettungswagen zum Einsatz kam. Eine Zuführung des Kindes ins Klinikum wurde jedoch nicht erforderlich.

Die Insassen in den anderen beteiligten Wagen blieben unverletzt, jedoch entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 8.000 Euro.

Der beteiligte Radfahrer setzte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort ab und wird nun von der Polizei gesucht.

Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 45 Jahre

- dunkle Haare

- vermutl. mit einem E-Bike in der Farbe schwarz unterwegs

- bekleidet mit einer dunklen Hose und dunkles T-Shirt

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen u. a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Identität des flüchtigen Radfahrers machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich, sofern bekannt, um deutsche Staatsangehörige.

