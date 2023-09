POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (12.09.2023) in ein Zimmer einer Wohngemeinschaft in einem Mehrfamilienhaus an der Lindenschulstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 04.00 Uhr und 11.00 Uhr durch unverschlossene Türen in die Räumlichkeiten der Wohngemeinschaft und hebelten die Zimmertür eines 37-jährigen Bewohners auf. Sie erbeuteten Schuhe, Parfüm und Bargeld im Wert von ...

