Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohngemeinschaft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (12.09.2023) in ein Zimmer einer Wohngemeinschaft in einem Mehrfamilienhaus an der Lindenschulstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 04.00 Uhr und 11.00 Uhr durch unverschlossene Türen in die Räumlichkeiten der Wohngemeinschaft und hebelten die Zimmertür eines 37-jährigen Bewohners auf. Sie erbeuteten Schuhe, Parfüm und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro und entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell