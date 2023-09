POL-S: Diebe stehlen Kleidung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte haben am Dienstagvormittag (12.09.2023) einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen, das an der Spitzwegstraße geparkt war. Die Diebe öffneten das Auto, an welchem die Fensterscheiben einen Spalt breit geöffnet waren, zwischen 09.15 Uhr und 11.00 Uhr. Anschließend erbeuteten sie den Geldbeutel in welchem sich diverse persönliche Dokumente sowie über 100 Euro Bargeld befanden. Einem ...

