POL-FR: Lörrach: Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Freiburg (ots) - Am Freitag, 12.05.2023, gegen 23.10 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Müllheimer Straße an zwei Fahrzeugen die Heckscheibenwischer abgerissen habe. Gegen 23.30 Uhr teilte ein weiterer Zeuge mit, dass ein Unbekannter in der Elsässer Straße an zwei Fahrzeugen den Außenspiegel abgetreten habe. ...

