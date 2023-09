Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbeutel aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am Dienstagvormittag (12.09.2023) einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen, das an der Spitzwegstraße geparkt war. Die Diebe öffneten das Auto, an welchem die Fensterscheiben einen Spalt breit geöffnet waren, zwischen 09.15 Uhr und 11.00 Uhr. Anschließend erbeuteten sie den Geldbeutel in welchem sich diverse persönliche Dokumente sowie über 100 Euro Bargeld befanden. Einem Zeugen fielen in dieser Zeit zwei männliche Personen auf. Einer von ihnen hatten einen sehr dunklen Teint und kurze, schwarze Haare. Er trug schwarze Kleidung und eine Bauchtasche mit sich. Sein Komplize war mit einem Hawaii-Hemd bekleidet. Ob die beiden Männer mit der Tat im Zusammenhang stehen, ist Teil der Ermittlungen. Der Geldbeutel, aus dem lediglich das Bargeld fehlte, wurde noch am selben Tag durch einen Zeugen im Bereich des Killesbergparks aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

