Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall zwischen Auto und Pedelecfahrer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montag (11.09.2023) am Kreisverkehr in der Großglocknerstraße/Mettinger Straße ein Pedelecfahrer leicht verletzt worden ist. Ein 86-jähriger Mann fuhr gegen 13.40 Uhr mit seinem VW Golf von der Großglocknerstraße in den Kreisverkehr und wollte nach rechts zu den dortigen Parkplätzen abbiegen. Dabei stieß er mit dem 36-jährigen Pedelecfahrer, der die Zufahrt überqueren wollte, zusammen. Der Pedelecfahrer erlitt leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

