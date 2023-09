POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Derschen (ots) - Am Mittwoch, den 06.09.2023, ereignete sich gegen 15:10 Uhr, in der Daadener Str. in Derschen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad den dort gelegenen Gehweg und wurde beim Einfahren eines Motorradfahrers in die Daadener Str. übersehen. Das Kind erlitt wohl nur leichte Verletzungen, wurde jedoch zur weiteren Abklärung mittels Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik verbracht. Es ...

