Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliche Körperverletzung

Weitefeld (ots)

Bei einer familiären Auseinandersetzung in Weitefeld, in der es auch zu einer Bedrohung durch ein Küchenmesser kam, konnte am Mittwoch, den 06.09.2023, gegen 10:30 Uhr, durch das Eingreifen von starken Kräften hiesiger Dienststelle, schlimmeres verhindert werden.

