Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Baustellenfahrzeug fährt über den Fuß eines Fußgängers

Altenkirchen (ots)

Am gestrigen Vormittag, 10:45 Uhr, ereignete sich im Baustellenbereich in der Schützenstraße in Altenkirchen eine Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Baustellenfahrzeugs ließ dieses zurückrollen und übersah hierbei den auf dem Gehweg stehenden 75-jährigen Fußgänger. Trotz Ausweichversuchs wurde dessen Fuß vom Baustellenfahrzeug überrollt und der Fußgänger stürzte in eine angrenzende Hecke. Der 75-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell