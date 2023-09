Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrradfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Weyerbusch (ots)

Am heutigen Morgen, 02:24 Uhr, konnte im Rahmen eine Verkehrskontrolle ein in Weyerbusch die Frankfurter Straße befahrender Fahrradfahrer kontrolliert werden. Dieser war zuvor aufgefallen, da er in deutlichen Schlangenlinien die Straße befuhr. Im Verlauf der Kontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein anschließende Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht des vorherigen Drogenkonsums. Dem 38-jährigen Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell