Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohngemeinschaft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind am Montag (11.09.2023) in eine Wohngemeinschaft an der Ludwigstraße eingebrochen und haben eine hochwertige Fotokamera erbeutet. Die Täter gelangten zwischen 07.40 Uhr und 12.20 Uhr auf unbekannte Weise in das Gebäude und zerstörten das Türschloss zu den Räumen. Dort durchsuchten sie die Zimmer und stahlen eine Fotokamera. Ob sie weitere Gegenstände erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell