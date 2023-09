Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbörsen aus geparkten Autos gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (07.09.2023) aus zwei Autos, die an der Lehmgrubenstraße und der Parkstraße geparkt waren, unter anderem drei Geldbörsen gestohlen. Die Täter erbeuteten zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Lehmgrubenstraße eine Jacke, ein Mobiltelefon und eine Geldbörse. Alarmierte Beamte fanden das Mobiltelefon und die Jacke an der Haltestelle Raitelsberg. Die Geldbörse entdeckten sie in einem Mülleimer an der Parkstraße. Aus der Geldbörse fehlte lediglich das Bargeld. An der Parkstraße stahlen die Täter aus einem geparkten Auto zwei Geldbörsen mit Bargeld und persönlichen Papieren. Ersten Ermittlungen zufolge waren beide Fahrzeuge nicht abgeschlossen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Diebstählen besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

