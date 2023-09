POL-S: In Gartenhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hofen (ots) - Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (09.09.2023) in Stuttgart-Hofen ereignet hat. Eine 48-jährige Radfahrerin befuhr gegen 18.40 Uhr den Fuß- und Radweg an der Mühlhäuser Straße aus Hofen kommend in Fahrtrichtung Aubrücke. Als sie an Fußgängern vorbeifuhr, übersah sie einen entgegenkommenden ...

