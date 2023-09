Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß zweier Radfahrer

Stuttgart-Hofen (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (09.09.2023) in Stuttgart-Hofen ereignet hat. Eine 48-jährige Radfahrerin befuhr gegen 18.40 Uhr den Fuß- und Radweg an der Mühlhäuser Straße aus Hofen kommend in Fahrtrichtung Aubrücke. Als sie an Fußgängern vorbeifuhr, übersah sie einen entgegenkommenden 14-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem frontal zusammen. Beide Beteiligten, die Fahrradhelme trugen, erlitten schwere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in Stuttgarter Krankenhäuser verbracht.

