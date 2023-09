Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhausbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen ist am Samstag (09.09.2023) ein Gartenhaus an der Filderhauptstraße in Brand geraten. Zeugen hatten kurz vor 04.00 Uhr Feuerwehr und Polizei verständigt. Bei deren Eintreffen stand das Gartenhaus bereits im Vollbrand, wodurch eine in der Nähe befindliche Lärmschutzwand und eine weitere Gartenhütte auf dem Nachbargrundstück beschädigt wurden. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 04.15 Uhr gelöscht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

