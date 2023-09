Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Güterverkehr kontrolliert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (07.09.2023) auf dem Gelände des Cannstatter Wasen Verkehrskontrollen durchgeführt. Über 30 Beamte kontrollierten zwischen 08.30 Uhr und 13.30 Uhr Fahrzeuge des Güterverkehrs und legten ihr Augenmerk insbesondere auf die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und die Einhaltung der Sozialvorschriften. Die Beamten kontrollierten 33 Fahrzeuge und 38 Personen, die im Bereich des Neckarparks unterwegs waren. Dabei stellten sie unter anderem an acht Fahrzeugen Mängel an der Ladungssicherung sowie sieben Fahrzeuge mit abgelaufener Hauptuntersuchung fest. Außerdem hatten sieben Fahrzeuge technische Mängel und 15 Fahrer hatten gegen die Sozialvorschriften verstoßen. Die Polizisten erhoben insgesamt knapp 1600 Euro Sicherheitsleistungen. Bei der Kontrolle eines Sprinters stellten die Beamten fest, dass gegen den 59 Jahre alten Fahrer ein Haftbefehl besteht. Die Polizisten nahmen ihn fest und beschlagnahmten den Sprinter wegen technischer Mängel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell