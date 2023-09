Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag (08.09.2023) am Schlossplatz eine 16-jährige Jugendliche sexuell belästigt. Die junge Frau ging zusammen mit ihren Begleiterinnen gegen 00.40 Uhr über den Schlossplatz, als der Unbekannte ihr auf Höhe des Abgangs zur Stadtbahnhaltestelle entgegenkam und ihr zwischen die Oberschenkel fasste. Der Täter, der in Begleitung eines weiteren Mannes war, ging in Richtung Rotebühlplatz davon. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Unbekannten, trafen ihn aber nicht mehr an. Er ist etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, dünn und hat dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt, das mit einem Logo bedruckt war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

