Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Aktion "Sicherer Schulweg 2023"

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

In der kommenden Woche enden die Sommerferien und für viele Erstklässler beginnt mit der Einschulung ein neuer Lebensabschnitt. Nicht nur das Lernen von Lesen und Schreiben wird die Abc-Schützen vor neue Herausforderungen stellen: Bereits mit dem Weg zur Schule müssen sie das selbstständige Bewegen im Straßenverkehr meistern. Daher gilt es, den Kindern das richtige Verhalten zu zeigen und mit ihnen zu trainieren um die Gefahren zu kennen und zu vermeiden. Das Polizeipräsidium Stuttgart, die Stadt Stuttgart sowie der ADAC haben gemeinsam am Donnerstag, 07. September 2023, an der Carl-Benz-Schule in Bad Cannstatt einen Verkehrssicherheitstag durchgeführt, für den das Polizeipräsidium Stuttgart in diesem Jahr die Schirmherrschaft innehat. Mit vielen Mitmachaktionen wurden die Kinder spielerisch auf den Straßenverkehr und seine Herausforderungen herangeführt. Als Teil der Verkehrssicherheitsaktion "Gib Acht im Verkehr" des Landes Baden-Württemberg ist damit auch der Startschuss für die landesweite Aktion "Sicherer Schulweg 2023" gefallen. Die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr ist ein großes Anliegen der Polizei Stuttgart. Insbesondere das Schulwegtraining als Teil der Mobilitätserziehung ist ein wichtiger Bestandteil der polizeilichen Arbeit. Auch in den kommenden Wochen werden die Beamtinnen und Beamten des Referats Prävention wieder alle Schulanfänger der Stuttgarter Grundschulen besuchen und mit ihnen das richtige Verhalten im Straßenverkehr im Rahmen eines Schulwegtrainings üben. Auch die Polizeireviere und die Verkehrspolizeidirektion werden in den ersten Schulwochen schwerpunktmäßig die Geh- und Radwege sowie Fußgängerüberwege überwachen. Denn ein wesentlicher Bestandteil für die Sicherheit der Schüler besteht auch in der Rücksichtnahme der erwachsenen Verkehrsteilnehmer. Durch unangepasste Geschwindigkeit sowie verbotswidriges Parken auf Geh- und Radwegen, an Kreuzungen, Bushaltestellen und Fußgängerüberwegen entstehen für die kleinen Verkehrsteilnehmer vermeidbare Gefahrenstellen. Seit dieser Woche sind im gesamten Stadtgebiet Ampelschilder und Spannbänder zu sehen, die darauf abzielen, die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Die Schilder tragen die Botschaft "Bei Rot stehen - Kindern Vorbild sein", und auf den Spannbändern steht "Bitte fahren Sie langsamer, die Schule hat begonnen".

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell