Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen mit Pedelec zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Heilbronner Straße/Krailenshaldenstraße hat sich am Mittwochmittag (06.09.2023) ein 40 Jahre alter Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Eine 23 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Seat Leon gegen 12.20 Uhr die Heilbronner Straße entlang Richtung Zuffenhausen. An der Krailenshaldenstraße bog sie nach rechts ab und stieß mit ihrem Auto gegen den 40-Jährigen, der mit seinem Pedelec auf dem Fahrradstreifen in gleicher Richtung unterwegs war. Ersten Ermittlungen zufolge hatten beide Unfallbeteiligten grün. Der Schaden beträgt rund 17.000 Euro. Zeugen, insbesondere eine Frau die beim Eintreffen der Polizei bereits weggegangen war, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

