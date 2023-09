Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Halskette geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter junger Mann hat am Mittwochnachmittag (06.09.2023) in der Schubartstraße die Halskette einer 62 Jahre alten Passantin geraubt. Die 62-Jährige war gegen 16.20 Uhr in der Schubartstraße unterwegs, als der Unbekannte von hinten an die Frau herantrat und ihr die Kette vom Hals riss. Anschließend wollte er die Handtasche der Frau wegreißen, scheiterte aber, da die 62-Jährige die Tasche festhielt. Der Räuber flüchtete dann in Richtung Stadtbahnhaltestelle Neckartor. Er war etwa 170 Zentimeter groß, zirka 15 bis 20 Jahre alt und schlank. Er hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare und trug eine schwarze Mütze, ein T-Shirt mit schwarz-grauem Camouflage Muster und eine schwarze Sporthose mit engem Bund an den Knöcheln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

