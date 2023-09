Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag (03.09.2023) bis Montag (05.09.2023) zwei Pedelecs aus einer Garage an der Neustädter Straße gestohlen. Die Diebe gelangten zwischen 17.00 Uhr am Sonntag und 11.30 Uhr am Montag in die Garage und durchtrennten die beiden Fahrradschlösser. Sie stahlen ein grau-silbernes Pedelec der Marke Cube sowie ein anthrazitgraues Pedelec mit roten Streifen der Marke Husqvarna im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu wenden.

